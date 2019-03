Redes sociais transformam estrangeiros em ameaça para crianças

N.M. Hoje às 10:00 Facebook

A Polícia Judiciária não viu nada de suspeito no caso de dois adultos estrangeiros que, recentemente, se aproximaram de uma escola básica da zona da Solum, em Coimbra, e foram alvo de imputações, sobretudo nas redes sociais, que remetiam para possíveis ataques sobre crianças. "O inquérito foi remetido ao Ministério Público, com proposta de arquivamento", informou a PJ do Centro na quarta-feira.

A mesma fonte conta que a investigação foi aberta por força de uma participação, "dando conta da circulação, em Coimbra, de uma viatura de matrícula estrangeira, na qual se faziam transportar dois cidadãos que abordaram, em circunstâncias percecionadas como estranhas, uma mulher e uma criança junto a um estabelecimento de ensino da cidade". "A divulgação deturpada desta informação, através das redes sociais, gerou alguma intranquilidade na população", acrescentou a PJ, que investigou o caso e "não confirmou a existência de qualquer ação ou intenção ilícita por parte dos visados".

Estavam em causa um paquistanês e um nepalês, com residência na Holanda, que queriam investir na restauração, em Coimbra, e se encontraram com uma mãe, à porta da escola, para negociar um automóvel que a mulher tinha posto à venda. Mas o seu inglês terá sido mal interpretado, e o facto de se fazerem transportar num carro holandês agravou o mal-entendido, que ganharia dimensão nas redes sociais e chegaria a ser notícia em alguma imprensa. Os homens foram mesmo "alvo de várias interpelações por parte de pessoas desconhecidas, vendo a sua liberdade de movimentos condicionada", relata a PJ.