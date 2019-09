Reformado assalta cliente de hipermercado em Santa Maria da Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 17:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 74 anos, reformado, foi identificado pela PSP de Santa Maria da Feira por suspeita de furto no parque de estacionamento de um estabelecimento comercial da cidade.

O idoso terá aproveitado um momento de distração do lesado para furtar uma sacola contendo documentos e dinheiro.

O cliente do hipermercado tinha acabado de efetuar as compras e quando chegou à viatura, que se encontrava no parque de estacionamento, viu que a mesma tinha um dos pneus furados.

Para melhor aferir do que se passava, colocou a sacola no chão e afastou-se um pouco para ir verificar o pneu. Mas sem que se tivesse apercebido, a mesma foi de imediato furtada.

Momentos depois, acabou por perceber que a sacola tinha sido furtada e comunicou o sucedido à PSP.

Após diligências, a polícia acabaria por identificar o homem de 74 anos e recuperar a sacola que continha os pertences do lesado, nomeadamente, 80 euros, cartão de cidadão, carta de condução, dois telemóveis, dois cartões de débito, cartão de contribuinte, entre outros documentos.

A vítima de furto manifestou o desejo de extinção do procedimento criminal contra o suspeito, uma vez que, em breve, tencionava ausentar-se de Portugal.