Relação aplicou pena efetiva a homem que baleou irmão em Ovar

O Tribunal da Relação do Porto transformou em prisão efetiva a pena suspensa de cinco anos que tinha sido aplicada a um homem que baleou o irmão durante uma discussão familiar, em Ovar.

De acordo com o advogado de defesa, a Relação deu provimento ao recurso do Ministério Público, que entendia que a suspensão da pena em que o arguido havia sido condenado em primeira instância não era apropriada neste caso.

A defesa do arguido informou ainda que está a ponderar apresentar recurso desta decisão da Relação.

O arguido, que chegou a estar cerca de nove meses em prisão preventiva, foi libertado após a leitura do acórdão no Tribunal da Aveiro, em abril.

O agressor foi condenado a quatro anos e meio de prisão, por um crime de homicídio agravado na forma tentada, e um ano e meio, por outro crime de detenção de arma proibida, tendo-lhe sido aplicada uma pena única de cinco anos de prisão, suspensa por igual período, em cúmulo jurídico.

Para suspender a pena, o coletivo de juízes teve em conta a atuação colaborante do arguido com as autoridades, o facto de o mesmo ter contribuído para que fosse prestado socorro ao irmão e de a vítima ter declarado que o tinha perdoado e não pretendia que aquele fosse julgado.

Além da pena de prisão, o arguido foi condenado a pagar cerca de mil euros ao Hospital de Aveiro pelos tratamentos prestados ao irmão.

Os factos ocorreram na tarde do dia 29 de junho de 2017, num acantonamento situado em Válega, Ovar, distrito de Aveiro, onde o arguido e a vítima residiam.

De acordo com a investigação, o arguido foi a casa buscar uma caçadeira e disparou dois tiros que atingiram o irmão nas costas, na sequência de um conflito que se vinha desenrolando entre aquele e o pai de ambos.

A vítima foi transportada para o Centro Hospitalar de Gaia, onde veio a ser alvo de uma intervenção cirúrgica de urgência, e o suspeito fugiu do local, acabando por ser capturado na manhã do dia seguinte, em casa de familiares, no concelho vizinho de Oliveira de Azeméis.