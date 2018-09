Relação condena banco a pagar a clientes assaltados

LUÍS MOREIRA Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

O Tribunal da Relação do Porto condenou a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Sousa e do Tâmega, de Penafiel, a indemnizar sete clientes de cofres-fortes que saíram lesados de um assalto ali realizado em 18 de novembro de 2012.

O acórdão deixa, no entanto, para uma ação de execução de sentença a fixação dos montantes exatos a pagar aos clientes, o que vai motivar um recurso do advogado, Artur Marques. "A fixação das verbas a pagar pode ser feita nesta ação, não é preciso outra", disse ao JN.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui