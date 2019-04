Relação confirma condenação de médico acusado de tráfico de influências

Olga Costa Hoje às 18:18 Facebook

O Tribunal da Relação de Guimarães confirmou a condenação a dois anos de prisão, com pena suspensa, a Afonso Inácio, médico de Barcelos, que pediu cinco mil euros para "meter uma cunha" num concurso público e arranjar emprego para uma enfermeira, filha de um seu paciente.

Em nota publicada, esta terça-feira, na sua página na Internet, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto refere que, para a suspensão da pena, o arguido terá de pagar três mil euros à Amnistia Internacional. A decisão da Relação "confirma na íntegra" a decisão tomada em outubro do ano passado, pelo coletivo de juízes do Tribunal Judicial de Braga.

Afonso Inácio, que chegou a ser diretor do Centro de Saúde de Barcelos, foi condenado por um crime de tráfico de influências.

O pagamento seria feito em duas tranches, a primeira "à cabeça", para "mexer os cordelinhos", e a segunda quando o concurso e efetivasse.

O tribunal deu como provado que foi o médico quem propôs o "negócio" ao paciente.

No entanto, o concurso "não correu bem" e Afonso Inácio começou a ser pressionado para devolver os 2500 euros, o que acabou por acontecer.

No momento da devolução, a PJ interveio e apreendeu o dinheiro, acabando por constituir como arguidos tanto o médico como o pai da enfermeira, indiciados por corrupção.

O pai da enfermeira beneficiou da suspensão provisória do processo, mediante o cumprimento de 100 horas de trabalho a favor da comunidade.

O médico acabou condenado. O tribunal declarou perdidos a favor do Estado os 2500 euros apreendidos pela PJ.