Relação de Lisboa mantém Rui Pinto em prisão preventiva

O Tribunal da Relação de Lisboa manteve o hacker português Rui Pinto em prisão preventiva.

"Face aos factos fortemente indiciados no processo e correspondentes crimes e havendo, caso fosse libertado, concretos perigos de fuga, de continuação da atividade criminosa e de perturbação do decurso do inquérito - só a medida detentiva aplicada se revela ser a adequada", divulgou o Tribunal da Relação de Lisboa em comunicado.

Rui Pinto está detido por suspeitas de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo. O hacker português, extraditado da Hungria para Portugal a 20 de março, é acusado de ter divulgado documentos que envolvem o fundo de investimentos Doyen e de ter entrado no sistema informático do Sporting.

Em 2015, quando começaram a surgir na Internet as primeiras notícias sobre contratos de jogadores, nomeadamente do Sporting, do F. C. Porto e do Benfica, o sistema informático do fundo Doyen foi um dos pirateados. A empresa recebeu um e-mail a pedir "uma oferta generosa" de pelo menos 500 mil euros para travar a divulgação de segredos.