Responsáveis de agência de viagens detidos na Madeira por burla

Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois responsáveis de uma agência de viagens, de 28 e 46 anos, foram esta quarta-feira detidos na Madeira por suspeita de falsificação e faturação fictícia para receberem reembolsos ao abrigo do subsídio de mobilidade aérea em vigor na região.

De acordo com comunicado da PJ, as detenções ocorreram no âmbito da operação "Pégaso", que envolveu o Departamento de Investigação Criminal do Funchal e outras unidades desta polícia.

Os suspeitos são acusados de, "através da falsificação de documentos e faturação fictícia, terem conseguido receber indevidamente reembolsos de viagens, ao abrigo do subsídio social de mobilidade em vigor na Região Autónoma da Madeira", informa a nota.

A investigação envolve a prática de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, fraude fiscal e branqueamento de capitais, tendo lesado o "erário público em valores que ascendem, por ora, a várias centenas de milhares de euros". A PJ considera que o valor, "na sequência da prova recolhida, irá aumentar substancialmente".

Os elementos da Judiciária realizaram "diversas buscas domiciliárias e não domiciliárias, no Funchal", e foi "apreendida grande quantidade de elementos com relevância probatória, entre os quais documentação contabilística, dispositivos e dados informáticos, bem como numerário", refere a nota.

Os detidos vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.