Retrato policial do país em crise

Não é necessário enunciar uma data para situar no tempo a narrativa. Se uma personagem tem dificuldades para vender um apartamento com vista para o Tejo, no centro de Lisboa, é porque o argumento nos quer colocar bem no meio da crise que marcou Portugal no início da década.

Depois de ser pioneira da TV nacional no Festival de Berlim, estreia hoje na RTP "Sul", uma série repleta desses detalhes não declarados, que vão dando densidade a uma história que arranca, como todos os policiais, com um cadáver, um mistério e uma investigação. Realizada pelo cineasta Ivo M. Ferreira ("Hotel Império" ou "Cartas de Guerra"), "Sul" é televisão a querer ser cinema e cinema a saber ser televisão, uma versão nacional do "noir" mediterrânico, que pinta com cores quentes um género sombrio.

Edgar Medina, Guilherme Mendonça e Rui Cardoso Martins assinam um argumento que deve bastante a Montalbán e a Rubem Fonseca, à escandinava "Bron" - o inspetor Humberto (Adriano Luz) é um homem bizarro - e a outros policiais recentes, que gostam que os seus agentes vivam de relações de oposição de personalidades e em conflito com os seus dilemas pessoais.