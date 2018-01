Ricardo Araújo Pereira diz que Benfica envolvido em casos judiciais "é uma mancha"

Hoje às 18:32 Facebook

Twitter

O humorista Ricardo Araújo Pereira lamentou esta terça-feira, enquanto adepto benfiquista, ver o nome do Benfica envolvido em casos judiciais, afirmando que "é uma mancha mais difícil de tirar" do que os maus resultados desportivos.

"Uma derrota custa, mas na jornada seguinte há outro jogo, na época seguinte há outra taça. Agora, o nome do clube estar envolvido em casos judiciais é uma mancha que é mais difícil de tirar. E essa, sim, preocupa-me", declarou Ricardo Araújo Pereira, em resposta aos jornalistas, na varanda do Palácio de Belém, em Lisboa.

O humorista e cronista prestou estas declarações no final de uma conversa com alunos do ensino secundário, no âmbito do programa "Escritores no Palácio de Belém", horas depois de o advogado do Benfica, João Correia, ter confirmado que a Polícia Judiciária realizou esta terça-feira buscas na Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do clube, admitindo que o presidente da instituição, Luís Filipe Vieira, possa vir a ser constituído arguido.

"As cores do Benfica são o vermelho e o branco porque transmitem a vivacidade e a alegria, e o símbolo do Benfica é uma águia porque é um animal que simboliza a elevação de princípios. Ora, um clube que foi fundado sob esse signo não merece estar envolvido em problemas como este", acrescentou Ricardo Araújo Pereira.