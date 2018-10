Ricardo Salgado ouvido no DCIAP sobre caso EDP

Inês Banha Hoje às 11:11 Facebook

O antigo presidente do Banco Espírito Santo (BES) chegou às 10.22 horas desta terça-feira ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em Lisboa, para ser interrogado no âmbito do chamado caso EDP. À chegada, remeteu para o final da sessão eventuais declarações aos jornalistas.

Ricardo Salgado foi constituído arguido a 20 de abril, suspeito de ter corrompido Manuel Pinho, ministro da Economia entre 2005 e 2009 no Governo de José Sócrates, para que este favorecesse os interesses do Grupo Espírito Santo (GES), incluindo a participação do BES na EDP. Em investigação neste processo estão, nomeadamente, benefícios de mais de 1,2 mil milhões de euros alegadamente concedidos à principal elétrica nacional.

Este é o quarto processo desde 2014 em que Ricardo Salgado é arguido por suspeita de ter cometido crimes económicos. Até agora, foi acusado apenas no âmbito da Operação Marquês pela prática de 21 crimes, entre os quais dois de corrupção ativa, nove de branqueamento de capitais e três de fraude fiscal qualificada.