O início do julgamento de Rosa Grilo e do amante, António Joaquim, acusados de assassinarem o triatleta Luís Grilo, marido de Rosa, por causa de sete seguros de vida no valor de meio milhão de euros e de uma casa, está marcado para esta terça-feira.

Se ambos acabarem condenados, o Ministério Público (MP) já pediu que a mulher nada herde. Será um tribunal de júri a decidir o destino do casal que viu desmontado o seu plano para um crime que julgava ter sido perfeito.