Rosa Grilo já está em tribunal para julgamento da morte de triatleta

Rosa Grilo, viúva do triatleta Luís Grilo, está esta terça-feira no tribunal de Loures, para o início do julgamento da morte do marido, em 2018, juntamente com António Joaquim, suposto amante e coautor do crime.

A sala de audiências está repleta de pessoas para assistir à primeira sessão do julgamento de um dos casos mais mediáticos em Portugal do último ano. Na sala, também já se encontram Rosa Grilo e António Joaquim, separados, o coletivo de juízes e os jurados.

Segundo a acusação, entre os motivos do crime estarão o dinheiro de sete seguros de vida, no valor de meio milhão de euros, e uma casa. De acordo com o despacho de acusação, no dia 16 de julho 2018, pouco tempo depois de a quase totalidade dos seguros de vida, feitos em maio, terem entrado em vigor, Rosa e António Joaquim assassinaram Luís Grilo com um tiro de pistola e várias pancadas na cabeça com um objeto contundente, quando ele dormia no quarto de hóspedes, dando cumprimento ao plano que haviam combinado exaustivamente em dezenas de mensagens por telefone. "(...) os arguidos, Rosa Grilo e António Joaquim, dirigiram-se a Luís Grilo e, em ato contínuo, António Joaquim apontou a referida arma na direção do corpo de Luís Grilo e efetuou um disparo (...) atingindo o crânio deste", refere o MP. "(...) por terem dúvidas se Luís Grilo estaria morto, os arguidos desferiram pancadas, na face do ofendido (...)", descreve ainda o Ministério Público.