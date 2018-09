Rosa Grilo levantou suspeitas à PJ desde os primeiros dias

JN Hoje às 15:07 Facebook

Desde o desaparecimento de Luís Miguel Grilo, de 50 anos, triatleta amador e engenheiro informático, residente em Cachoeiras, Alenquer, que a mulher se desdobrou em apelos e entrevistas.

Primeiro a pedir informações sobre o paradeiro do marido e, depois de ter sido encontrado o corpo, a negar qualquer envolvimento no homicídio. "Não tenho nada a ver com isso. O Luís faz-me muita falta, faz parte da minha vida desde sempre", disse à TVI, depois de o corpo ter sido encontrado.

"Honestamente, não acredito que alguém lhe tenha feito mal propositadamente ou que tenha sido uma coisa premeditada e não acredito que queiram incriminar-me", disse ainda, aparentemente sem saber que a polícia estaria atenta aos seus movimentos.

Desde os primeiros dias que a Polícia Judiciária estava desconfiada de que nem tudo batia certo na história que a mulher contava. As primeiras suspeitas de que Rosa Grilo participou no crime confirmaram-se quarta-feira.

Foi detida, em Alenquer, pela Polícia Judiciária, que também prendeu o amante. Terá sido ele a executar Luís Grilo, a pedido de Rosa, nas vésperas da comunicação do desaparecimento. Nesta quarta-feira de manhã, a habitação da mulher foi alvo de buscas, tal como a casa do indivíduo suspeito, onde, para além de inspetores, também se deslocaram investigadores do Laboratório da Polícia Científica.

Ao JN, o treinador da vítima, Nuno Barradas, disse que "a confirmar-se o seu [da mulher] envolvimento, espero que a justiça siga o seu caminho. E, se for culpada, que sofra as consequências do seu ato".

Foi o próprio orientador técnico a confirmar ao JN, ainda em agosto, que explicou aos investigadores "estranheza" pelo treino escolhido pelo atleta para o dia em que desapareceu, 16 de julho, "contrariando as suas rotinas". O atleta não gostava de treinar em estrada, pelo perigo do trânsito, e quando o fazia levava sempre alguém consigo.

Após o desaparecimento a 16 de julho, as autoridades reconstituíram o percurso de Luís Grilo desde casa, em Cachoeiras, Vila Franca de Xira. Em Casais da Marmeleira, na freguesia de Cadafais, concelho de Alverca, foi encontrado o telemóvel, a 18 de julho. A PJ ouviu testemunhas com quem o atleta terá falado antes de desaparecer.

O corpo de Luís Grilo foi encontrado no final de agosto, a cerca de 130 quilómetros de Alenquer, em Avis, no Alentejo. Estava sem roupa e com um saco de plástico na cabeça. A vítima, em avançado estado de decomposição, foi morta com um tiro na cabeça, revelou, esta quinta-feira, a Polícia Judiciária.

De acordo com informações recolhidas, o homicídio não terá acontecido em Avis, pois o corpo terá sido deslocado para o local onde foi largado por quem o matou. Na altura, foi um morador que fazia uma caminhada na zona e sentiu cheiro a putrefação a descobrir o cadáver.