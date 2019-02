Rouba ambulância e vai comprar droga ao Bairro do Cerco no Porto

Roberto Bessa Moreira Hoje às 12:15 Facebook

Um homem roubou uma ambulância em Paredes, esta quinta-feira de madrugada, para ir comprar droga ao Bairro do Cerco no Porto. O veículo foi deixado perto do local onde foi roubado e o homem está identificado pelas autoridades.

Uma ambulância foi roubada, esta quinta-feira de madrugada, no quartel dos Bombeiros de Paredes.

O suspeito aproveitou o facto de um dos portões de acesso ao quartel estar aberto, para a saída de uma das ambulâncias, e entrou do local, de onde saiu ao volante de um dos veículos de emergência. A funcionária da central de emergência, estranhando a saída de um dos veículos, ainda tentou intercetar o condutor, mas não foi a tempo. O alerta foi dado às 1.46 horas.

Mais tarde, uma patrulha da PSP, que estava no Bairro do Cerco no Porto, avistou uma ambulância. Estranhando o local e a hora onde a viatura estava, tentou identificar o condutor. O homem pôs-se de imediato em fuga.

O veículo foi encontrado já em Paredes, próximo do quartel dos Bombeiros, apenas com estragos numa das portas. O suspeito está identificado pelas autoridades.