Rouba carro da Câmara de Gondomar, despista-se e foge a pé

Desempregado tinha sido apanhado a furtar carro de stand e notificado para comparecer no Tribunal. Furtou carrinha da Câmara logo após ser interrogado pelo juiz.

Um homem de 29 anos foi detido a furtar um carro de um stand, situado junto ao centro comercial Parque Nascente, em Rio Tinto, Gondomar. Foi levado, durante a madrugada desta sexta-feira, para a esquadra da PSP e, posteriormente, libertado com a obrigatoriedade de se apresentar no Tribunal de Gondomar, durante a manhã.

Assim o fez, mas logo depois de ser interrogado pelo juiz furtou uma viatura da Câmara de Gondomar, que se encontrava nas imediações do Palácio da Justiça, escapou a uma perseguição policial, mas não evitou um acidente que causou estragos avultados na carrinha. Nada, porém, que o impedisse de concretizar a fuga.

A história começa na madrugada da última quinta-feira, quando o desempregado residente em Gondomar furtou um Ford Focus, num stand da M. Coutinho, existente em Rio Tinto. Este carro foi usado, já na madrugada desta sexta-feira, pelo indivíduo, que conta com antecedentes criminais por furto, para se deslocar até outro stand, localizado junto ao Parque Nascente. Aí, o ladrão de carros tentou furtar um Volkswagen Scirocco, mas foi surpreendido, pelas cinco horas, por agentes da esquadra de Gondomar da PSP, quando estava já no interior do automóvel.

Acabou detido e levado para a esquadra. Contudo, após a elaboração do expediente, foi libertado e notificado para comparecer, nas horas seguintes, no Tribunal de Gondomar. O desempregado cumpriu a ordem da Polícia e foi levado à presença do juiz que, após interrogatório, decidiu libertá-lo. Uma decisão que permitiu que, nos minutos posteriores, o ladrão furtasse uma viatura da Câmara de Gondomar, que estava estacionada a uma curta distância do Palácio da Justiça.

O furto foi rapidamente sinalizado e uma patrulha da PSP ainda conseguiu perseguir o carro em fuga. Mas uma manobra perigosa do fugitivo, que incluiu um embate na viatura policial, permitiu que o ladrão escapasse ao radar dos agentes. Por pouco tempo, visto que o fugitivo não conseguiu evitar um despiste, seguido de um choque frontal contra um muro.

O acidente deixou a carrinha municipal bastante danificada, mas não impediu que o desempregado fugisse a pé. Neste momento, continua a ser procurado pela PSP.