Roubam 200 mil euros e ouro de casa de cantor

IDALINA CASAL Hoje às 12:16 Facebook

Twitter

Delfim Júnior queixou-se de que ladrões levaram dinheiro escondido em saco de ração.

"Ele apanhou um desgosto enorme", conta ao JN a mãe do cantor de música popular Delfim Júnior, que se queixa do furto de muito ouro e de mais de 200 mil euros em dinheiro que escondera em vários locais, incluindo num saco de ração para cães. Na madrugada de domingo para segunda-feira de Páscoa, alguém assaltou a sua residência, em Jolda (São Paio), no concelho de Arcos de Valdevez, e remexeu tudo até encontrar o que procurava.

O cantor não estava em casa porque tinha ido para um concerto com o seu grupo "Ymperio Show". Quando chegou, já de madrugada, Delfim Júnior deparou-se com a residência toda remexida e sem o dinheiro, o ouro e as joias da mulher, cujo valor não foi revelado.

Ao que tudo indica, apurou o JN, os ladrões terão mesmo remexido os carros do cantor e colocado as chaves no mesmo sítio de onde as tinham levado. Perante este cenário, Delfim Júnior chamou de imediato as autoridades, que chegaram ao local por volta das cinco horas de segunda-feira.

Conhecida na freguesia como a "Casa da Música", a residência de Delfim Júnior tem câmaras de vigilância, que não estariam a funcionar naquela noite, e no interior há dois cães grandes à solta. Contudo, os vizinhos nada terão notado de estranho na madrugada do assalto. Os cães também não terão dado sinal de intrusos e encontravam-se em perfeita forma quando o dono chegou.

Assaltantes conheciam hábitos

A casa do cantor é frequentada por muitas pessoas ligadas à banda de música popular e, pelo que se comenta na freguesia, o assalto terá sido feito por quem conhecia as rotinas de Delfim Júnior e o interior da residência onde, recentemente, também foram efetuadas obras.

O assunto tem sido discutido pela vizinhança, mas de uma forma discreta, indicou o presidente da Junta de Freguesia de Jolda (São Paio), Pedro Alves. "Não entendo como é que tendo dois cães grandes em casa não deram sinal ou ladraram", referiu.

O JN tentou contactar o cantor Delfim Júnior mas, até à hora do fecho desta edição, tal não se revelou possível.

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR dos Arcos de Valdevez é responsável pela investigação deste furto que é dos mais avultados de que há memória no concelho.