Roubam BMW e assaltam padaria com dono na bagageira

Um grupo de três a quatro pessoas roubou, este sábado de madrugada, um carro na Lourinhã e, com o dono na bagageira, assaltou uma padaria já no concelho de Óbidos.

De acordo com fonte da GNR, os acontecimentos terão tido início com um carro incendiado, por razões ainda desconhecidas, na zona da Praia da Areia da Branca, na Lourinhã. Terá sido depois que os suspeitos se apropriaram, pelo método de carjacking, de um BMW que circulava nas imediações.

O condutor terá então sido manietado e colocado na bagageira do veículo. Pelas 00.35 horas, já no concelho de Óbidos, e ainda com a vítima presa no automóvel topo de gama, o grupo assaltou uma padaria que, àquela hora, se encontrava já encerrada. Desconhece-se ainda o montante que terá sido roubado pelos assaltantes.

Terá sido durante a fuga que, adiantou a mesma fonte ao JN, o grupo disparou contra outro carro que, naquele momento, estaria a sair do parque de estacionamento ali existente. Nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Só mais tarde o proprietário do BMW foi libertado, numa estrada na zona de Atouguia da Baleia, já perto de Peniche, "sem ferimentos graves". O carro acabaria por ser encontrado pelas autoridades, a arder, pelas 01.40 horas.

Pelas 16 horas deste sábado, os assaltantes encontravam-se ainda em fuga.

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).