Roubaram multibanco de centro comercial sem serem vistos pelos vizinhos

Gangue arrombou porta de entrada e roubou máquina presa ao chão. Polícia Judiciária tenta identificar assaltantes.

Chegaram durante a madrugada deste sábado, arrombaram a porta de entrada num centro comercial e arrancaram a máquina multibanco colocada naquele estabelecimento. Poucos minutos depois, o mesmo grupo estava a fugir com a ATM - e com o dinheiro que estava no seu interior - para parte incerta.

O assalto aconteceu na madrugada deste sábado, em Linda-a Velha e, apesar do centro comercial ficar situado no rés-do-chão de um bloco de apartamentos, ninguém presenciou o roubo.

A PSP foi chamada ao local, mas é a Polícia Judiciária que está a tentar identificar e localizar os autores deste crime.

Segundo o JN apurou, eram perto das 4 horas quando tudo terá acontecido. O gangue, cujo número de elementos continua por contabilizar por parte das autoridades, parou os carros junto à entrada do centro Comercial Torre das Flores, um espaço situado na alameda António Sérgio, uma das artérias mais movimentadas daquela localidade. Nessa altura, rapidamente os assaltantes dirigiram-se a uma das entradas do centro comercial e arrombaram a porta que dava acesso ao local onde estava colocado o multibanco.

Aí, conseguiram descravar a máquina que estava presa ao chão, arrastá-la até ao exterior do estabelecimento comercial e colocá-la num dos carros que esperava pela concretização do roubo. Depois, todos fugiram sem deixar rasto e sem serem vistos por nenhum dos moradores dos vários apartamentos existentes no mesmo prédio.