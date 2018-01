Roubou arma a GNR e está a monte

Madalena Ferreira Hoje às 15:05, atualizado às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR de Castelo Branco tem em curso uma operação de caça ao homem destinada a capturar um indivíduo que furtou uma arma a um agente daquela força policial.

O homem em causa foi intercetado junto à localidade de Sarnadas por uma patrulha da GNR e fugiu depois de os militares perceberem que não tinha habilitação legal para conduzir. O suspeito conseguiu ainda roubar uma arma a um elemento da GNR, que foi agredido e imobilizado por uma mulher que também seguia na viatura em fuga.

Na Ford Transit intercetada pela GNR, seguiam quatro pessoas, dois homens e duas mulheres. Um deles está a monte e os restantes estão detidos na GNR de Castelo Branco a aguardar para serem ouvidos em tribunal.

O militar da GNR ferido foi encaminhado para o hospital Amato Lusitano daquela cidade.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Alegadas agressoras do militar da GNR de Castelo Branco ficam detidas

As duas mulheres que estiveram esta quarta-feira envolvidas na agressão a um militar do Destacamento de Trânsito da GNR de Castelo Branco ficaram detidas e vão ser presentes a tribunal na quinta-feira, disse à Lusa fonte da GNR.

"As duas agressoras, de 37 anos, vão ficar detidas e vão ser presentes amanhã (quinta-feira) ao Tribunal de Castelo Branco. A terceira é uma menor de 15 anos. O homem não vai pernoitar, porque não foi agressor", disse a fonte.

Neste momento, no terreno estão envolvidos na operação para capturar o condutor da viatura militares do Destacamento Territorial, do Destacamento de Trânsito e do Destacamento de Intervenção da GNR de Castelo Branco.