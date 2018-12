Roubou milhares de euros a drogar e embriagar turistas asiáticas em Lisboa

Reis Pinto Hoje às 10:57, atualizado às 11:42 Facebook

A PSP deteve, em Lisboa, um cidadão estrangeiro que assaltava exclusivamente turistas de origem asiática, em especial mulheres. O homem embebedava ou drogava as vítimas sacando-lhes depois os cartões de crédito. Terá sacado cerca de 30 mil euros.

Em comunicado, a PSP refere que o homem, de 32 anos, que se encontrava em situação ilegal no nosso país, foi detido, através da Divisão de Investigação Criminal, na freguesia de Santa Maria Maior. É suspeito de roubo, burla informática, imigração ilegal, falsificação de documento e falsas declarações. Já havia cumprido uma pena de prisão em Espanha por idênticos delitos.

O indivíduo escolhia turistas, não acompanhadas, essencialmente na Baixa de Lisboa, interpelando-as como se fosse igualmente um turista. "Posteriormente, com recurso à indução de álcool e até outras substâncias, debilitava as vítimas, possibilitando-lhe aceder aos seus cartões de crédito que abusivamente utilizava", refere a PSP, que sublinha ter detido o homem "após levantamentos com cartão de crédito de uma das vítimas, com a qual frequentou estabelecimentos de diversão noturna e que colocou na impossibilidade de resistir dado a quantidade de álcool que a levou a consumir".

Após ter furtado o cartão de crédito, levantou 4.750 euros da conta da vítima. Após uma busca domiciliária foram aprendidos 10 doses de cocaína, 5.465 euros em dinheiro, 13 cartões de crédito de vítimas, duas máquinas fotográficas, um casaco e uma mala a tiracolo.

O suspeito resistiu à detenção e apresentou um documento de cidadão estrangeiro que se conclui ser contrafeito. A atividade criminosa do suspeito em Portugal durava há já dois meses, tendo sacado cerca de 30 mil euros a oito turistas. "Existem ainda relatos de abusos sexuais às vítimas, factos estes que só a investigação poderá confirmar", sublinha a PSP.

Durante a busca foi identificada uma mulher de 26 anos, que terá estado envolvida numa das oito situações referidas. O homem ficou em prisão preventiva.