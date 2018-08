Roupa de luxo furtada estava à venda na feira por 3 euros

DELFIM MACHADO E REIS PINTO 06 Maio 2018 às 02:09 Facebook

Twitter

Vestidos de luxo da Pé de Chumbo, uma têxtil de Guimarães de uma estilista que já trabalhou para vários famosos, entre eles a concorrente portuguesa da Eurovisão, Cláudia Pascoal, estavam à venda por três euros na feira de Santana, em Leça do Balio (Matosinhos).

Tinham sido furtados em janeiro da fábrica e eram anunciados pela feirante, ligado a um clã familiar, como "os vestidos iguais aos que vão estar na Eurovisão", embora, na realidade, nenhuma das peças estivesse destinada ao evento do próximo sábado.

Uma cliente que conhecia o trabalho da estilista e proprietária da fábrica, Alexandra Oliveira, estranhou ver ali as peças. Através de uma rede social alertou a empresa. De seguida, uma familiar da estilista foi à feira, confirmou a veracidade do relato e alertou a PSP.

Foram apreendidas cerca de 70 peças (das 300 roubadas), avaliadas em 14 mil euros, que a feirante vendia por preços que oscilavam entre os três e os 10 euros. Para convencer os clientes mostrava uma foto de uma rede social ("Instagram"), em que Cláudia Pascoal surge com um vestido da têxtil Pé de Chumbo.

Entre o material apreendido estavam peças inacabadas, mas igualmente um vestido, ainda embalado, cujo preço de venda ao público era de 600 euros. E, de acordo com a cliente, a mesma feirante havia estado na feira de Santana da semana anterior a vender outras peças.

Conduzida à esquadra da PSP, a feirante referiu que comprara os artigos a um homem por "10 contos" (cerca de 50 euros).

Assalto durante a missa

O assalto à fábrica aconteceu no dia 21 de janeiro, um domingo, pelas 12 horas, quando grande parte da população da vila de Brito - onde a empresa tem sede - estava na missa. Entre as 12 e as 15 horas, não esteve ninguém nas imediações da fábrica, pelo que os ladrões tiveram tempo de levar tudo o que quiseram.

"Foram mais de 300 peças, feitas e por acabar, avaliadas entre 60 e 70 mil euros", disse Alexandra Oliveira, a designer responsável pela marca. O preço de venda ao público dos vestidos da "Pé de Chumbo" pode ascender aos 700 euros.

Vestidos por acabar

Quanto aos vestidos furtados em janeiro e que se encontravam à venda na feira de Santana "nenhum era para a Eurovisão", mas sim a coleção de verão e a do próximo inverno que iria ser apresentada na semana do assalto, numa feira em Paris, refere Alexandra, que lamenta só terem sido recuperadas as peças mais fracas.

"O que foi recuperado foram peças de stock antigo e peças por acabar. Os melhores já tinham sido vendidos", referiu a estilista ao JN.

Na altura do assalto, que se concretizou pelo método de arrombamento da garagem do edifício onde os vestidos são feitos, a vítima chamou a GNR, que estava a investigar o caso.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui