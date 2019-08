Ruben, morto aos 18 anos por bala perdida à porta de casa

Rogério Matos Hoje às 08:52 Facebook

Ruben Barreto, 18 anos, preparava-se para emigrar para Inglaterra com a sua mãe e irmãos, com quem morava na urbanização Quinta da Princesa, Seixal, à procura de melhores oportunidades de emprego. Uma bala perdida roubou-lhe a vida, anteontem, perto de casa, num ajuste de contas com o qual nada tinha a ver.

O sonho do jovem, que terminou os estudos na Escola Secundária Ruy Luís Gomes há dois anos, caiu por terra ao final da tarde de terça-feira, atingido na cabeça por um tiro. "Estava no local errado à hora errada", contaram ao JN, na Quinta da Princesa, testemunhas da morte do jovem descendente de cabo-verdianos.

Ruben era um rapaz com bom coração, grandes ambições e sem vícios e de que todos os vizinhos gostavam. A sua mãe tinha nesse próprio dia ido tratar dos papéis para começar uma nova vida em Inglaterra e num café chegou a dizer que, em breve, estaria em Londres a almoçar. No fim do dia, foi ela própria quem acorreu ao seu filho, prostrado no chão, na Praceta do Lobito, e a lutar pela vida. Ruben Barreto acabou por falecer no Hospital Garcia de Orta, para onde tinha sido transportado pelos bombeiros.

