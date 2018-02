Juiz determina prisão preventiva para Rúben Semedo com medo de fuga

Marisa Rodrigues Hoje às 13:10, atualizado às 15:21 Facebook

Um juiz espanhol decretou, esta quinta-feira, prisão preventiva sem fiança para o futebolista português Rúben Semedo.

O tribunal imputa a Rúben Semedo um crime de tentativa de homicídio, agressão, ameaças, posse ilegal de arma, sequestro e roubo com violência, segundo um tuíte divulgado o Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana.

"A juíza entendeu que havia perigo de fuga e por isso decretou prisão preventiva", disse ao JN o advogado do futebolista, anunciando a intenção de recorrer, tomada após reunião do jogador com os três advogados que o representam.

Uma intenção, de recurso, e uma justificação repetidas pelo empresário do jogador. "Um dos crimes acrescentados pelo tribunal foi a tentativa de homicídio", revelou Catió Baldé, insistindo que Rúben Semedo também é vítima neste processo.

"Foi vítima de uma burla e defendeu-se, talvez de uma forma mais agressiva, a quente, talvez à margem da lei", acrescentou Catió Baldé.

Além de Bebiano Gomes, que defendeu Bruma num diferendo contratual com o Sporting, em 2013, Rúben Semedo está acompanhado de mais dois advogados espanhóis. Os três chegaram, esta quinta-feira, ao tribunal cerca das 11.30 horas, 60 minutos após a hora aprazada para o início da audiência que determinou a prisão preventiva o ex-jogador do Sporting e atual atleta do Villareal.

Segundo a imprensa local, a pessoa que apresentou queixa a 12 de fevereiro último afirmou que Semedo e outros dois homens, depois de o terem atado, agredido e imobilizado, foram ao seu apartamento com as suas chaves para roubar dinheiro.

A vítima identificou Rúben Semedo e um primo deste como duas das três pessoas que o atacaram e agrediram tendo provocado lesões várias no seu corpo que o obrigam a usar muletas para se deslocar.

O queixoso também declarou que um dos agressores disparou duas vezes com uma pistola para o intimidar, sem que estes o tenham atingido.

Ainda de acordo com a imprensa local, é a terceira vez nos últimos meses que o jogador português está envolvido em incidentes graves que estão a ser investigados pela polícia espanhola.