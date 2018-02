Rúben Semedo acompanhado de três advogados em Valência

Marisa Rodrigues Hoje às 08:45 Facebook

O futebolista português Rúben Semedo já está no tribunal de Líria, nos arredores de Valência, para ser ouvido por um juiz.

Rúben Semedo chegou ao tribunal às 9.30 horas (8.30 em Portugal continental), mais cedo que o previsto. O futebolista foi transportado num carro da Guardia Civil. Estava algemado, entrou no tribunal com o capuz da camisola sobre a cabeça, minimizando a exposição.

O internacional sub-21 português que joga no clube espanhol Villarreal vai ser ouvido por um juiz, que decidirá se é libertado ou deve continuar detido.

O início da audiência estava marcado para as 10.30 horas (9.30 em Portugal continental), mas o advogados do futebolista só chegaram uma hora depois, às 11.30. Além de uma dupla espanhola, Rúben Semedo tem a companhia de Bebiano Gomes, conhecido por defender Bruma num diferendo com o Sporting.

Rúben Semedo foi detido pela Guardia Civil na madrugada de segunda-feira por supostos delitos de "agressão e sequestro (retenção de pessoa contra a sua vontade)".

A lei espanhola estipula que um suspeito detido terá de ser ouvido por um juiz até no máximo 72 horas após a sua prisão.

Uma pessoa que apresentou queixa a 12 de fevereiro último afirmou que Semedo e outros dois homens, depois de o terem atado, agredido e imobilizado, foram ao seu apartamento, com as suas chaves, para roubar dinheiro.

A vítima identificou Rúben Semedo e um primo deste como duas das três pessoas que o atacaram e agrediram, tendo provocado lesões várias no seu corpo que o obrigam a usar muletas para se deslocar.

O queixoso também declarou que um dos agressores disparou duas vezes com uma pistola para o intimidar, sem o atingir.

É a terceira vez nos últimos meses que o jogador português está envolvido em incidentes graves que estão a ser investigados pela polícia espanhola.

Ainda na segunda-feira, o Villarreal anunciou a abertura de um processo disciplinar a Ruben Semedo.

"Depois dos factos revelados hoje [segunda-feira] de manhã sobre o futebolista da equipa principal Ruben Semedo, o Villarreal comunica que abriu um processo ao jogador para investigar os factos", refere