Rui Pinto chega amanhã a Portugal

Rui Pinto, o jovem gaiense que foi detido na Hungria a pedido das autoridades portuguesas, chega amanhã, quinta-feira, a Portugal. A viagem do suspeito de crimes informático estava agendada para sexta-feira, mas foi antecipada.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, Rui Pinto será entregue na cadeia de Budapeste, onde estava há cerca de 15 dias em prisão preventiva, às autoridades portuguesas, que por sua vez o irão escoltar até o território nacional.

O homem que está por detrás das revelações do "Football Leaks" e que, em Portugal, é suspeito de tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen, deverá chegar ao aeroporto de Lisboa durante o dia e seguirá para as instalações da PJ. Rui Pinto também é suspeito de ser o autor material dos roubos dos e-mails do Benfica.

O primeiro interrogatório judicial ainda não está marcado, mas poderá acontecer na sexta-feira.