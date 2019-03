Rui Pinto já chegou a Lisboa

JN Hoje às 18:56, atualizado às 19:14 Facebook

Rui Pinto, o pirata informático de Vila Nova de Gaia detido na Hungria, a pedido das autoridades portuguesas, chegou, ao final da tarde desta quinta-feira, ao aeroporto de Lisboa.

O avião da TAP em que viajou Rui Pinto aterrou no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pouco antes das 19 horas.

O jovem viajou escoltado por uma brigada da Polícia Judiciária e acompanhado pelo advogado Francisco Teixeira da Mota. Seguirá para as instalações da PJ e deverá ser levado ao Tribunal Central de Investigação Criminal, na sexta-feira, para ser ouvido por um juiz.

Segundo o que foi possível apurar, a PJ preparou uma operação discreta para evitar que Rui Pinto seja exposto ao público e aos jornalistas, na chegada ao aeroporto. Francisco Teixeira da Mota deslocou-se a Budapeste propositadamente para acompanhar o cliente no voo até Portugal.

Rui Pinto está a ser investigado por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen, em 2015. Nesse ano, quando começaram a surgir na Internet as primeiras notícias sobre contratos de jogadores, nomeadamente do Sporting, do F. C. Porto e do Benfica, o sistema informático do fundo Doyen foi um dos pirateados. A Doyen recebeu um e-mail a pedir "uma oferta generosa" de pelo menos 500 mil euros para travar a divulgação de segredos.

De acordo com fontes ligadas ao processo, o Ministério Público tenciona pedir uma medida de coação privativa da liberdade, por entender que o pirata informático pode perturbar o inquérito ou fugir para o estrangeiro. Poderá passar pela prisão preventiva ou domiciliária.

Rui Pinto também é suspeito de ser o autor material dos roubos dos e-mails do Benfica.