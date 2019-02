Rui Pinto lamenta "Europa com duas faces"

TRA Hoje às 18:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Português detido em Budapeste avisa que "comportamento repressivo das autoridades portuguesas" pode impedir colaboração europeia contra criminalidade organizada no futebol.

O português Rui Pinto reagiu esta quarta-feira à reunião do Eurojust que abordou o caso Football Leaks. O encontro, que se realizou em Haia, serviu para as autoridades judiciárias de nove países discutirem potenciais colaborações e trocas de informação para combater fraudes financeiras e branqueamento de capitais no futebol.

"Espero que esta última iniciativa do Eurojust conduza a um julgamento justo em Portugal", afirmou Rui Pinto, na sua conta do Twitter. Antes, o português, que se encontra em prisão domiciliária em Budapeste à espera do desenrolar de um processo de extradição pedido por Portugal, tinha lamentado " uma Europa com duas faces: França aceita os documentos como prova, Portugal quer perseguir criminalmente o whistleblower (denunciante) e destruir todos os documentos".

"Infelizmente, o comportamento repressivo das autoridades portuguesas pode por em risco esta promissora colaboração europeia", avisou Rui Pinto.