Rui Pinto mantém segredos fora do alcance da PJ

Alexandre Panda Hoje às 09:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Informações sensíveis estarão escondidas na Internet, onde ninguém as pode encontrar. Material apreendido a pirata informático ainda está por examinar.

Rui Pinto escondeu em vários locais da Internet documentos e informações a que, agora, só ele pode ter acesso. Esta é a convicção das autoridades portuguesas que ainda não examinaram os computadores e discos externos apreendidos ao alegado pirata, colocado em prisão preventiva por suspeitas de crimes informáticos e tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen Sports.

Desde que passou a ser conhecido do público, em outubro do ano passado, depois de ter sido associado ao roubo dos e-mails do Benfica, Pinto terá começado a rodear-se de cuidados. De acordo com informações recolhidas pelo JN, começou a guardar informações sensíveis e até comprometedoras para ele em vários servidores espalhados pelo Mundo fora, acautelando a hipótese de, um dia, vir a ser detido e o seu material ser apreendido, o que aconteceu em meados de janeiro.