Saco azul do GES terá servido para pagar a 106 pessoas

Os extratos bancários das transferências do chamado saco azul do Grupo Espírito Santo revelam que 106 pessoas receberam pagamentos diretos e 96 avenças ocultas. Zeinal Bava surge em primeiro lugar da lista.

O jornal "Expresso" publica, este sábado, uma investigação onde expõe os 20 primeiros nomes da lista de pessoas que mais receberam da conta da sociedade Espírito Santo Enterprises, na Suíça, que funcionou como um saco azul do GES.

O gestor português Zeinal Bava aparece em primeiro lugar na lista, tendo, alegadamente, recebido mais de 25 milhões de euros. Amílcar Morais Pires, administrador financeiro do BES, e Isabel Almeida, diretora financeira, surgem a seguir.

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho, do governo de Sócrates, surge no 19.º lugar da lista, com 315 mil euros recebidos.