SAD do Benfica anuncia novos processos por divulgação de informação privada

Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

A Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Benfica comunicou esta quarta-feira estar a preparar "mais de uma dezena de novos processos" judiciais relacionados com a divulgação de "informação privada e confidencial" do clube.

"Estão, neste momento, em conclusão mais de uma dezena de novos processos que visam aqueles que, a coberto do anonimato e de forma sistemática e impune, têm publicitado o teor de informação privada e confidencial do Sport Lisboa e Benfica, ao mesmo tempo que divulgam publicamente documentos de investigação que se encontram em segredo de justiça, numa coincidência particularmente complexa e de enorme gravidade num Estado de Direito", pode ler-se em nota publicada no site dos encarnados.

Numa nota intitulada "em defesa do bom nome do Sport Lisboa e Benfica", a SAD lamentou ainda as "sistemáticas violações do segredo de justiça", evidenciadas "pela reiterada divulgação pública de diversas diligências de investigação e de factos e informações que só poderiam ser do conhecimento das entidades responsáveis pela investigação criminal".

A nota elenca ainda as diversas iniciativas judiciais e extrajudiciais tomadas pela SAD do clube, entre as quais 12 queixas-crime, a maioria das quais por "ofensa a pessoa coletiva".

Entre as iniciativas destinadas "a defender o bom nome e reputação do clube" estão ainda "exposições/requerimentos dirigidos à Procuradora-Geral da República", "um Procedimento Cautelar Cível", "15 interpelações por e-mail" e "quatro notificações judiciais avulsas".