Saíram de prisão domiciliária para assaltar taxistas e roubar dois carros

A GNR deteve dois homens, de 19 e 32 anos, suspeitos de vários roubos. O mais velho está indiciado por diversos assaltos a taxistas e dois carjackings após violar a medida de coação de prisão domiciliária.

Os dois homens são suspeitos de diversos roubos no concelho de Felgueiras e há aproximadamente dois meses que haviam violado a prisão domiciliária que lhes fora imposta num inquérito em investigação.

Já após a violação das medidas de coação, o mais velho terá assaltado diversos taxistas da região de Vale do Sousa, "aos quais solicitava o serviço de transporte e mais tarde, já após o serviço ter sido prestado, sob ameaça com recurso a uma arma branca, roubava dinheiro e telemóveis, entre outros objetos de valo", refere a GNR, em comunicado divulgado esta sexta-feira.

O indivíduo é ainda suspeito de ter roubado através de carjacking, em Felgueiras, dois automóveis. Após abordar as vítimas ao volante, ameaçou-as com uma faca e obrigou-as a saírem dos seus veículos e a deixarem a chave e os restantes bens no interior.

Presentes no Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães, ficaram em prisão preventiva.