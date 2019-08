Saiu da cadeia há uma semana e tentou agredir PSP com um martelo

JN Hoje às 12:58 Facebook

Um homem, de 47 anos, que ameaçava e insultava com comentários racistas uma família de comerciantes da união de freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, em Loures, foi detido por agentes da PSP que também foram alvo de tentativas de agressão. O homem, que tinha saído da cadeia há uma semana, tentou atingir os polícias com um martelo.

Foi na sequência de uma chamada dando conta de que o indivíduo estava a ameaçar vários transeuntes que a PSP foi ao local. "À chegada, o suspeito havia já confrontado a proprietária de uma loja e a sua família, todos estrangeiros, ameaçando-os de morte e demonstrando um comportamento alegadamente xenófobo e discriminatório" adianta a PSP.

"No intuito de identificar o suspeito e apreender as possíveis armas brancas utilizadas, a PSP deslocou-se à residência daquele. Ao visualizar os agentes da PSP, o suspeito adotou de imediato uma postura agressiva, ameaçando os polícias com o suposto uso de uma caçadeira. Perante tais ameaças foi necessário recorrer ao uso do gás pimenta, evitando assim que o suspeito utilizasse qualquer objeto ou arma contra os polícias, acautelando igualmente a sua integridade física", acrescenta ainda a PSP.

Depois muniu-se de um martelo e "decidiu avançar desenfreadamente na direção dos agentes, sendo que só com o apoio do reforço policial foi possível manietar o suspeito e proceder à sua detenção, evitando assim uma agressão de maior gravidade", descreve a Polícia.

O indivíduo que já cumpriu pena de prisão em três ocasiões distintas, tendo saído há menos de uma semana do Estabelecimento Prisional de Lisboa, após cumprir uma pena de dez meses pelo crime de furto, foi libertado pelo tribunal.