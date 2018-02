Saiu da prisão e foi detido por ameaçar e agredir os pais

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:18 Facebook

Foi condenado a 18 anos de cadeia por ter cometido um homicídio e esteve 15 anos na prisão. Recentemente, foi beneficiado com a liberdade condicional e regressou a casa dos pais, no concelho de Penafiel. Mas, desde essa ocasião, ameaçava e agredia os progenitores, exigindo-lhe todo o dinheiro. Por essa razão, foi detido há dias, mas um juiz restituiu-o à liberdade.

A detenção do homem, de 39 anos, foi concretizada pelos elementos do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Penafiel, no âmbito de um inquérito por violência doméstica. Estes militares confirmaram que o homicida condenado obrigava os pais a entregar-lhe o dinheiro das reformas, sob agressões constantes. Noutras alturas, ameaçava-os de morte com uma catana, que foi apreendida pelos militares, durante as buscas feitas à habitação. Levado perante um juiz, ficou obrigado a abandonar a casa, impedido de contactar os pais e sujeito ao uso de pulseira eletrónica.

A detenção deste cadastrado foi a terceira, pelo crime de violência doméstica, realizada em apenas dois dias pelo NIAVE. Antes, um homem de 70 anos, de Amarante, foi presente ao juiz por bater na mulher. Tinha oito espingardas, carabinas, um revólver e mais de uma centena de munições. Também um homem de 39 anos, de Vila Meã, foi detido por perseguir e ameaçar a ex-mulher. Usava as redes sociais para menosprezar a vítima.