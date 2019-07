Salgado já chegou ao tribunal para ser ouvido na instrução da Operação Marquês

Inês Banha Hoje às 14:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Ricardo Salgado, ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) chegou, pelas 13.30 horas desta segunda-feira, ao Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, para ser ouvido no âmbito da fase de instrução da Operação Marquês. À entrada, remeteu qualquer declaração aos jornalistas para o final da sessão, com início agendado para as 14 horas.

O Ministério Público (MP) acusou o banqueiro de 21 crimes, entre os quais três de corrupção ativa. Salgado é suspeito de ter pago, no total, mais de 65 milhões de euros em "luvas" ao antigo primeiro-ministro José Sócrates e aos ex-administradores da Portugal Telecom (PT) Henrique Granadeiro e Zeinal Bava como contrapartida por um alegado favorecimento do BES nas decisões tomadas pela empresa de telecomunicações. São os quatro arguidos neste processo.

O antigo líder do BES foi chamado a depor pelo juiz de instrução Ivo Rosa, depois de o magistrado ter considerado que as declarações prestadas por Salgado no âmbito de outros inquéritos judiciais não poderiam ser validadas como prova na Operação Marquês, como pretendia o MP.