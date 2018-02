Sanção de 200 mil euros por cada divulgação de emails do Benfica

NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 00:50 Facebook

F. C. Porto e diretor de Comunicação forçados pela Relação a não voltar a falar das mensagens do Benfica. Clube da Luz promete vingança

O F. C. Porto arrisca ter de pagar 200 mil euros por cada vez que infringir a proibição de não revelar emails do Benfica, imposta pelo Tribunal da Relação do Porto. Esta é uma das determinações do acórdão que deu razão a um recurso do Benfica que visa calar os azuis e brancos na divulgação de mensagens de correio eletrónico comprometedoras e que deram origem a uma investigação por suspeitas de corrupção desportiva e tráfico de influências. Entretanto, o Benfica já reagiu, congratulando-se com a decisão e ameaçando reagir contra quem prejudicou o clube.

