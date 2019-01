Sargentos da GNR garantem que comandante investigado só cumpria as regras

Luís Moreira Hoje às 21:51 Facebook

A Associação Nacional de Sargentos da GNR saiu em defesa do comandante do Posto do Sameiro, Braga, alvo de um inquérito na PJ Militar, por alegadamente obrigar 13 militares seus subordinados a passarem, no mínimo, 15 multas de trânsito por mês.

"Nunca o sargento Helder Branco impôs que, na média individual dos 20 dias e 160 horas de serviço mensais de serviço que prestam, procedessem à elaboração de 15 contraordenações", afirma a associação, em nota enviada ao JN e assinada por José Eduardo Moura Lopes.

Conforme o JN noticiou, 13 militares subscreveram um abaixo-assinado contra o comandante. Foram ouvidos na PJ e disseram que quem não cumprira é punido com mudança de horários nos turnos, proibido de trocar serviço com colegas e ameaçado de processo disciplinar.

A Associação de Sargentos contrapõe que os 13 queixosos foram "influenciados externamente a travestir-se de vítimas e, por isso, seis deles enveredaram pela baixa psicológica, sem terem sido vítimas de ação persecutória".

"Apenas lhes era exigido que cumprissem com as normas e regulamentos", assegura a instituição, garantindo que "o falso argumento da imposição e coação utilizado pelos militares mais não é do que a ausência da proficiência que se lhes exige".

A associação refere que o mal-estar "não pode ser assacado ao sargento, um excelente profissional e de elevado mérito, reconhecido quer pela cadeia de Comando quer pela população".