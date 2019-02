SEF constitui quatro arguidos por auxílio à imigração ilegal na vila de Cuba

Hoje às 18:18 Facebook

Três pessoas e uma empresa foram hoje constituídas arguidas por suspeitas de auxílio à imigração ilegal, numa operacional policial realizada na vila de Cuba, distrito de Beja, anunciou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Na operação "Cuba Libre", realizada hoje de madrugada, foram também identificados cerca de 50 trabalhadores agrícolas, "globalmente oriundos de países do leste europeu", que se encontravam, na sua maioria, em situação irregular em território nacional, refere o SEF, em comunicado.

Durante a ação policial, segundo o SEF, foram cumpridos dois mandados de busca domiciliária, 15 buscas a viaturas, apreendido diverso material e constituídas arguidas três pessoas e uma empresa por suspeitas da prática de crimes de auxílio à imigração ilegal e associação de auxílio à imigração ilegal.

A investigação "Cuba Libre", que decorreu nos últimos dois meses, foi coordenada pelo Ministério Público da Comarca de Moura e a operação de hoje, que envolveu um total de 26 efetivos, foi efetuada por elementos da Direção Central de Investigação do SEF, em colaboração com a Delegação Regional de Beja, e contou com o apoio da GNR.