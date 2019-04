SEF desmantela esquema de prostituição na Lixa

JN Hoje às 17:18 Facebook

Dois indivíduos, de 29 e 34 anos, foram detidos, na madrugada desta quinta-feira, pelo SEF, na Lixa, em Felgueiras, onde eram suspeitos de manter um esquema de prostituição. Os dois homens já tinham sido condenados por crimes semelhantes há dois anos. Um bar de alterne foi selado.

De acordo com um comunicado do SEF, "no decurso da ação policial desta madrugada, foram identificados cerca de dez clientes, assim como várias cidadãs que se dedicavam à atividade do alterne e da prostituição, tendo culminado na notificação de uma cidadã estrangeira para abandono imediato de território nacional, por se encontrar em situação de permanência irregular em Portugal".

A operação culminou na apreensão e selagem dos estabelecimentos de diversão noturna.

Os detidos serão levados para o primeiro interrogatório judicial.

"A investigação 'Dumper', que decorreu nos últimos dois anos, foi coordenada pelo Ministério Público da comarca de Amarante e a operação, que envolveu um total de 32 inspetores do SEF, foi efetuada por elementos da Direção Regional do Norte, da Direção Regional do Centro, e da Direção Central de Investigação do SEF", precisa ainda o organismo.