SEF encontra em Viseu homem acusado de abuso sexual de crianças

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou esta terça-feira ter detetado no terminal rodoviário de Viseu um homem acusado de abuso sexual de crianças, que se preparava para sair do país.

O homem, de 45 anos, "encontrava-se acusado da prática de um crime de abuso sexual de crianças", sendo que estava "com paradeiro desconhecido desde 2010, altura da ocorrência dos factos", refere o SEF, em comunicado. "O cumprimento do mandado de detenção ocorreu na altura em que o arguido se preparava para sair do país num autocarro de carreira internacional", acrescenta.

Segundo o SEF, o mesmo homem "foi também notificado no âmbito do seu processo de afastamento coercivo que lhe havia sido instaurado em 2010".

Em Aveiro, numa ação igualmente realizada no terminal rodoviário, o SEF identificou cerca de 200 cidadãos, 82 dos quais de nacionalidade estrangeira.

"Destes, cinco foram notificados para abandonarem voluntariamente o país no prazo de vinte dias, por se encontrarem em situação irregular em Portugal, sob pena de, não o fazendo, poderem ser detidos e afastados coercivamente de território nacional", acrescenta.