Companhia recusou suportar custo de conserto da bomba de combustível de BMW que esteve quatro anos inoperacional. Relatório de perito estava errado.

O Tribunal de Vila Nova de Famalicão condenou uma seguradora a pagar mais de 11 mil euros de indemnização ao dono de um carro envolvido num acidente, ocorrido num parque de estacionamento de um hipermercado, da mesma localidade. Isto porque, ao longo de quase quatro anos, a companhia recusou pagar o conserto de perto de 500 euros de uma bomba de combustível, com base na informação de um perito.

Gilberto Andrade estacionou, como sempre, o seu BMW num dos lugares do parque de estacionamento destinados a funcionários da grande superfície.

Era aí que o veículo estava quando, a meio da manhã do dia 7 de junho de 2014, foi abalroado por um camião em manobras. Os estragos provocados pela colisão obrigaram o BMW a ser transportado para a oficina num reboque e levaram o perito da seguradora a apresentar um orçamento de reparação no valor de 1274 euros.

Esta quantia não incluía, porém, a substituição dos injetores, porque o perito sempre defendeu que os estragos provocados pela colisão nunca poderiam ter originado problemas relacionados com o motor. Gilberto Andrade contestou, mas perante a postura da seguradora decidiu assumir os custos com o arranjo dessa peça.

Avaria na bomba

Contudo, trocados os injetores, o BMW continuava avariado e um novo diagnóstico, feito pela oficina representante oficial da BMW, identificou uma avaria na bomba de combustível, cuja reparação teria um custo de 465 euros. Mais uma vez, a seguradora recusou suportar este custo e o carro manteve-se parado durante os últimos quatro anos, até que, em março deste ano, o tribunal condenou a companhia de seguros a pagar o conserto da bomba de combustível. O juiz também obrigou a seguradora a indemnizar Gilberto Andrade em dez mil euros para fazer face ao prejuízo decorrente da privação do uso da viatura. "Conclui-se, assim, que os danos decorrentes da paralisação da viatura devem-se unicamente à falta de diligência da ré seguradora, uma vez que se escudou na comunicação de uma anomalia - o dano nos injetores - que se veio a provar não ter ocorrido. Mais: avisada pelo A. [Gilberto Andrade] que o dano em causa se situava na bomba de combustível, a R. [seguradora] nada fez", lê-se na sentença.

Pormenores

Privação rende indemnização

Para o tribunal, "a mera privação de um bem que pertence ao seu proprietário, por ato ilegítimo de terceiro, confere àquele, em princípio, o direito de ser indemnizado em medida correspondente ao uso que deixou de beneficiar e que, respeitando a período temporal já decorrido, se mostra irrecuperável por via de outro mecanismo de compensação que não seja o da atribuição de uma quantia pecuniária".

Seguradora obrigada a reparação

Os juízes defendem que "é ao responsável civil - e não ao lesado - que compete agir - e de forma diligente - para que o dano seja reparado". "Mais: cabe ao responsável civil reparar integralmente tal dano, devendo efetuar as diligências necessárias à avaliação completa do mesmo, de modo a prevenir o seu agravamento pelo decurso do tempo", lê-se na sentença.