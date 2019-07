Segurança despedido por "biscates" com governantes

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 09:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Supremo validou despedimento por violação do dever de não concorrência à empregadora. Fazia proteção pessoal por conta própria e sem licença em eventos políticos na Madeira.

Uma empresa de segurança despediu um trabalhador por este ter feito proteção e segurança por conta própria na ilha da Madeira em eventos políticos com governantes como Passos Coelho, Paulo Portas e autoridades regionais do PS, PSD e CDS. O protesto do funcionário chegou até ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que confirmou recentemente a legalidade do despedimento considerando ter havido violação do dever de lealdade.

Os juízes conselheiros deram como provado que, em 2015, o trabalhador prestou "serviços de proteção e segurança, como segurança privado", pelo menos, em 13 eventos diferentes, incluindo o Congresso Regional do PSD Madeira, o Congresso Regional do PS Madeira, o jantar de aniversário do CDS Madeira, a Festa do Chão da Lagoa do PSD e várias ações na campanha das eleições regionais.

Ler mais na edição impressa ou versão e-paper.