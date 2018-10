Seis acusados de maus tratos a crianças num lar de Gaia vão a julgamento

Hoje às 17:10 Facebook

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto decidiu levar a julgamento os seis arguidos acusados de "múltiplos crimes de maus tratos a crianças e jovens" num lar de Vila Nova de Gaia.

De acordo com a página oficial da Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto, "por decisão datada do dia 12 de outubro, o Juízo de Instrução Criminal do Porto decidiu pronunciar os seis arguidos (cinco pessoas singulares e uma pessoa coletiva) a quem o Ministério Publico do DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Vila Nova de Gaia havia imputado a prática de múltiplos crimes de maus tratos a crianças e jovens".

A PGD refere que, entre 2013 e 2015, os arguidos, "quatro funcionários e um dirigente de um lar de infância e juventude", são acusados de aplicar "castigos físicos" a "diversas crianças e jovens", para além de "os sujeitarem a tratamentos humilhantes".

A PGD acrescenta que o lar, que tinha "acordo de cooperação com a Segurança Social", acolhia "crianças e jovens em situação de perigo e sem adequada retaguarda familiar".