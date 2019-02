Seis detidos em Valença por posse de armas ilegais

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR deteve, esta terça-feira de manhã, seis suspeitos de posse de armas ilegais em Valença.

Segundo fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo, as detenções ocorreram no âmbito de uma operação que implicou um total de 45 buscas em habitações, viaturas e outros locais daquele concelho.

A ação decorreu a partir das 6 horas e envolveu cerca de cem militares. Além de detidos seis suspeitos, foram também apreendidos um revolver de 38 milímetros (mm), uma pistola de 6,35 mm, cinco caçadeiras, munições de vários calibres, bastões e telemóveis. A operação decorreu no âmbito de um inquérito crime.