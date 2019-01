Selminho perde em tribunal. Terrenos são da Câmara do Porto

Alfredo Teixeira e Nuno Miguel Maia Hoje às 11:17 Facebook

O tribunal deu razão à Câmara do Porto no processo que opôs a autarquia à Sociedade Imobiliária Selminho, pertencente à família do autarca Rui Moreira.

O JN sabe que o juiz do processo declarou nula a escritura de usacapião feita em Montalegre pelo casal que posteriormente veio a vender o terreno à Selminho.

Desde o início do processo, a Câmara do Porto reclamava a posse dos terreno junto à Calçada da Arrábida com base numa escritura feita, após um processo de expropriação de terrenos com vista à construção da futura ponte, com a data de 1950.