Sentença da Operação Fizz conhecida a 7 de dezembro

Inês Banha Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

A leitura do acórdão da Operação Fizz, que tem como arguidos o ex-procurador do Ministério Público (MP) Orlando Figueira, o advogado Paulo Blanco e o engenheiro Armindo Pires, foi esta sexta-feira agendada para 7 de dezembro.

O ato chegou a estar marcado para 8 de outubro, mas foi adiado depois de a defesa ter pedido para se pronunciar sobre alterações não substanciais dos factos apresentadas nesse dia pelo coletivo de juízes que preside ao julgamento.

Após a audição de mais testemunhas, decorreram esta sexta-feira, pela segunda vez, as alegações finais do processo, com a procuradora a manter o pedido de condenação de Orlando Figueira a uma pena suspensa não superior a cinco anos, por corrupção passiva para ato ilícito e branqueamento de capitais.

O MP considera que também Paulo Blanco deve ser condenado a pena suspensa, mas por corrupção ativa.

Relativamente a Armindo Pires, a procuradora reconheceu não existirem factos que demonstrem que este cometeu um crime de corrupção, solicitando, por isso, ao coletivo de juízes que decida de acordo com o melhor critério.

Os advogados de defesa reiteraram, por sua vez, que os três arguidos deverão ser absolvidos, uma vez que, alegam, não existem provas de que praticaram os crimes de que foram acusados.

Na base da acusação do MP está a tese de que Orlando Figueira foi corrompido por Manuel Vicente, ex-vice-presidente angolano, para que arquivasse dois inquéritos consigo relacionados. O antigo governante chegou a ser constituído arguido, mas o seu processo acabou por ser separado e remetido para Angola.