Sentença do homicídio de Amélia Fialho é conhecida esta segunda-feira

Rogério Matos Hoje às 15:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O coletivo de juízes do Tribunal de Almada anunciou que vai proferir na tarde desta segunda-feira o acórdão de sentença do caso do homicídio de Amélia Fialho, no Montijo.

As defesas de Diana Fialho e Iuri Mata pediram o afastamento da perícia realizada ao computador onde foi feita a pesquisa de formas de matar e esconder o corpo de Amélia Fialho meses antes do crime por esta ter chegado após o encerramento da audiência, mas o MP considera que esta deve ser valorada já que nos autos constava o pedido feito à PJ para que o relatório fosse realizado.

"A prova já estava anunciada e não há surpresa para os arguidos como as defesas querem fazer crer", afirmou Moreira da Silva em tribunal. O magistrado entendeu assim com a prova que "se dúvidas houvessem sobre o calculismo do crime, as pesquisas que o relatório pericial traz é bastante elucidativo, porque três meses antes dos factos já havia pesquisas de locais ermos a zona onde os arguidos colocaram e regaram o corpo numa vala".

Tânia Reis, advogada de Diana Fialho, considera que houve encerramento da audiência, tendo em conta que foi dada palavra aos arguidos no término da discussão em tribunal e por isso a prova pericial realizada pela PJ e que chegou em dia posterior, a nove de julho não pode ser valorada. A advogada pediu a absolvição de Diana, enquanto o MP renovou o pedido da pena máxima para os arguidos, numa sanção "que reflita a atitude dos arguidos". "Era ainda expectável que os arguidos se pronunciassem, mas não fizeram e voltam assim a emitir a necessidade de juízo censório bastante firme".

Os arguidos estão pronunciados pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver na morte de Amélia Fialho, na noite de um de setembro de 2018. O Ministério Público acredita que por detrás do crime macabro está a pretensão dos arguidos em aceder aos bens de Amélia.

Os três partilhavam a mesma casa no Montijo e Amélia tinha anunciado dias antes que ia realizar um testamento em que a filha não entrava, deixando-a e ao seu marido, desempregados na altura, sem sustento. Esta ameaça levou a que o casal, que vivia dependente de Amélia, matasse a mulher de 59 anos, fizesse desaparecer o corpo para reclamar a herança avultada de Amélia.

A vítima foi drogada pelo casal ao jantar nessa noite de sexta-feira e assassinada com marteladas na cabeça. Diana, 22 anos, e Iuri, 27, enrolaram então o corpo da vítima num tapete e dirigiram-se a uma zona remota do concelho, em Pegões, para se desfazerem do corpo, ateando-lhe fogo com gasolina.

Após cometerem o crime, Diana realizou queixa por desaparecimento da sua mãe na PSP do Montijo e alegou que Amélia tinha saído de casa na noite de sexta para uma habitual caminhada, sem mais regressar a casa. O corpo carbonizado de Amélia foi detetado em Pegões pelo proprietário do terreno na quarta-feira seguinte, quando avaliava os estragos do incêndio. Os bombeiros, que extinguiram o incêndio de pequenas dimensões, não o localizaram.

Ainda sem a identificação do cadáver, nem sequer se sabia se era homem ou mulher, a PJ conseguiu relacionar o caso do desaparecimento de Amélia ao deste cadáver. Os inspetores dirigiram-se à casa do casal e assim que verificaram a existência e sangue na bagageira do carro de Amélia Fialho e questionaram os então suspeitos, Diana e Iuri, sobre o seu envolvimento no desaparecimento da professora, foi o homem do casal confessou imediatamente o crime. O então suspeito mostrou imediatamente arrependimento pelo crime cometido, abdicou de advogado e conduziu os inspetores à bomba de gasolina onde ele e a esposa compraram a gasolina e isqueiro na noite de um de setembro de 2018 para queimar o corpo de Amélia num local ermo em Pegões.

O casal foi detido na madrugada de dia sete pela Polícia Judiciária.