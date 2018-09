Servidores denunciaram pirata dos e-mails

Alexandre Panda Hoje às 00:40 Facebook

Rui Pinto, suspeito de ter roubado os e-mails do Benfica e de ter violado segredos contratuais do Sporting, F. C. Porto e de outros clubes europeus, no âmbito do caso "Football Leaks", foi traído pelo rasto virtual que deixou.

No dois casos, o ataque informático terá sido, aparentemente, perpetrado através dos mesmos servidores. As características do ataque também eram as mesmas. Esta era a prova que faltava à Polícia Judiciária (PJ) para dar força à convicção de que o gaiense, atualmente em parte incerta, era o pirata que provocara um "terramoto" no clube da Luz.

