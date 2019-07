Sete absolvidos por incêndio mortal no Porto de Leixões

Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram absolvidos, na tarde desta sexta-feira, os sete arguidos do caso de um incêndio mortal resultante de um acidente no Porto de Leixões, em 2012.

Os juízes do Tribunal de Matosinhos consideraram que a ninguém podem ser imputados crimes de incêndio, infração de regras de construção e danos em instalações, que constavam na acusação do Ministério Público.

"Os arguidos revelaram falta de rigor mas só relativamente à queda da estrutura e não em relação ao crime", explicou o presidente do coletivo de juízes, concluindo que "ninguém previu e não era de prever o que aconteceu", pois "a morte não era previsível".

"Eles [os projetistas] foram os responsáveis pela queda da contralança mas não foram responsáveis pelo incêndio e pela morte", acrescentou.

O acórdão conhecido esta sexta-feira acontece por ordem do Tribunal da Relação do Porto que, na sequência de um recurso contra uma primeira absolvição integral, em 2016, ordenou a repetição do julgamento. Isto porque na fixação dos factos provados e não provados havia ""elementos contraditórios entre si".

O acidente que originou este processo ocorreu em 12 de abril de 2012, pelas 12.20 horas, quando um grupo de trabalhadores estava a desmontar o guindaste Titã no molhe sul do Porto de Leixões, Matosinhos, por estar deteriorado. Durante a operação, a cabina de uma grua caiu sobre umas tubagens de gás que explodiu e causou um incêndio.

O acidente causou um morto, um homem de 40 anos, que estava suspenso na estrutura do guindaste e que acabou por resvalar e cair. Causou ainda três feridos, um dos quais grave, tendo sido submetido a uma operação.