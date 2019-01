Sete anos de prisão para irmãos assaltantes de bombas de combustível

Salomão Rodrigues Hoje às 11:20 Facebook

Duo de assaltantes soma já mais de 42 anos de prisão em condenações.

O Tribunal da Feira condenou, esta quinta-feira de manhã, cada um dos dois irmãos Monteiro a sete anos de prisão por assaltos à mão armada a bombas de combustível.

No acórdão desta quinta-feira, os "Monteiro" foram condenados por quatro crimes de roubo agravado e um crime de falsificação de documento. Os factos remontam a 2017, altura em que efetuaram vários assaltos a postos de combustível na Feira e em Oliveira de Azeméis.

Um dos irmãos ficava dentro do carro enquanto o outro entrava nas lojas de conveniência e com a ameaça de uma caçadeira de canos serrados exigia a entrega do dinheiro. Nas deslocações usavam viaturas com matrículas falsas.

O Tribunal deu como provado a grande maioria dos factos constantes na acusação e que os dois arguidos confessaram.

Não ficou provado que tenham agredido à coronhada um funcionário de um posto de combustível em Argoncilhe, Feira, nem que no mesmo local se tenham apoderado de mais de 700 euros. O Juiz considerou que a verba roubada foi de apenas 270 euros.

Durante o julgamento os dois irmãos disseram-se arrependidos, pedindo ao Tribunal "uma nova oportunidade". Justificaram os atos com alegadas necessidades monetárias que estariam a viver e com a educação problemática de que foram alvo desde a juventude.

Os "Monteiro", que se encontram presos, foram já julgados num total de seis processos nos tribunais da Feira, Aveiro e Viseu, todos relacionados com assaltos à mão armada, com as penas a totalizarem mais de 42 anos de prisão, por cada um dos irmãos.

Resta ainda, o desfecho de um processo a decorrer no Tribunal de Aveiro, onde deverá depois ser efetuado o cúmulo jurídico das diferentes penas a que foram sujeitos.