Sete anos de prisão por esfaquear mulher em frente à filha de quatro anos

O Tribunal de Bragança condenou a sete anos de prisão efetiva o homem que esfaqueou a mulher mais de 30 vezes, quando o casal se encontrava numa estação de serviço naquela cidade, no dia 16 de janeiro. Diamantino dos Santos, estava acusado de um crime de homicídio na forma tentada, que o tribunal deu como provado.

O juiz que proferiu o acórdão, esta tarde de quinta-feira, naquele tribunal, considerou que a culpa de Diamantino dos Santos, com 37 anos, "é muito elevada" face ao contexto em que o crime ocorreu, num local público, em frente à filha de 4 anos, com grande violência e com o arguido a desferir dezenas de facadas sobre a mulher, sem a preocupação de não atingir zonas vitais do corpo, bem como a enorme força com que executou os golpes.

Segundo o tribunal, o arguido só não provocou a morte da mulher, Noémia dos Santos, com 33 anos, "devido a circunstâncias alheias à sua vontade", revelando grande frieza de ânimo, não demonstrando respeito e consideração pela companheira, que é mãe dos seus sete filhos, nem pela filha de tenra idade que assistiu aos factos. Segundo o acórdão, não se chegou a perceber a motivação do crime.

Além disso, o Tribunal considera que este tipo de crime não pode passar impune até por questões de "revigoramento" da sociedade, lembrando que, este ano, já foram assassinadas 24 mulheres, a maioria das quais às mãos dos próprios companheiros.

O homem não prestou declarações durante o julgamento. Também a mulher optou por não falar no tribunal, "não se sabe se por medo ou por uma qualquer forma de perdão", afirmou o juiz, acrescentando que "é pena que em pleno século XXI um companheiro não entenda que não é superior à mulher, não tem direitos sobre a mesma e que não deve exercer violência sobre ela, porque quando não há respeito as pessoas separam-se".

O arguido já tinha antecedentes criminais e havia sido condenado a uma pena de prisão, com a execução suspensa da pena, por um crime de ofensas à integridade física.

O caso ocorreu a 16 de janeiro de 2018, num posto de abastecimento de Bragança.